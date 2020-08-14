مريم أمين تنشر صورة من إجازتها مع أمير كرارة: باشا مصر

شاركت الإعلامية مريم أمين، جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بصورة جديدة لها.



وظهرت مريم أمين بصحبة النجم أمير كرارة، خلال قضاء الإجازة الصيفية على شاطئ البحر، وعلقت "مع حبيب الكل... باشا مصر .. عقبال صوره كل صيف".



وقدمت مريم أمين برامج متنوعة فى التليفزيون المصرى لأكثر من عامين ونصف العام، منها "استديو الفن" و"ضحك ولعب وجد وحب"، و"صباح الخير يا مصر".





عملت مريم أمين فى تليفزيون دبى عام 2004 خلال برنامج "يوم فى حياتى"، و"سوالفنا حلوة" مع العديد من النجوم العرب.



