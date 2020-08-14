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منوعات

مريم أمين تنشر صورة من إجازتها مع أمير كرارة: باشا مصر

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 07:18 م
امير ومريم
امير ومريم
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محمد بدران

شاركت الإعلامية مريم أمين، جمهورها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، بصورة جديدة لها. 


وظهرت مريم أمين بصحبة النجم أمير كرارة، خلال قضاء الإجازة الصيفية على شاطئ البحر، وعلقت "مع حبيب الكل... باشا مصر .. عقبال صوره كل صيف".


وقدمت مريم أمين برامج متنوعة فى التليفزيون المصرى لأكثر من عامين ونصف العام، منها "استديو الفن" و"ضحك ولعب وجد وحب"، و"صباح الخير يا مصر". 


عملت مريم أمين فى تليفزيون دبى عام 2004 خلال برنامج "يوم فى حياتى"، و"سوالفنا حلوة" مع العديد من النجوم العرب. 


وشاركت فى تقديم برنامج "زى النجوم"، الذى حقق انتشارا واسعا بالمنطقة العربية. 


كما قدمت عدة برامج راديو من ضمنها برنامج "اتفقنا" على محطة نجوم إف إم، وبرنامج "وهو كذلك" على إذاعة 9090، وقدمت وأعدت أيضا لبرنامج "تاراتاتا" لأربعة مواسم.

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