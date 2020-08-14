وفاء عامر تحيي ذكرى الأربعين لـ رجاء الجداوي: ستظلين في القلوب مدى الحياة

أحيت الفنانة وفاء عامر، الذكرى الأربعين للفنانة رجاء الجداوي، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





ونشرت وفاء عامر صورة للفنانة الراحلة وعلقت قائلة "مر على رحيلك ٤٠ يوما، ولكنك ستظلين في القلوب مدى الحياة ... ربنا يرحمك".

ورحلت عن عالمنا الفنانة رجاء الجداوي بعد معاناة 44 يوما مع فيروس كورونا والذي أدى إلى تدهور حالتها الصحية في أيامها الأخيرة، داخل مستشفى العزل أبو خليفة في الإسماعيلية.



شهد برومو فيلم "توام روحى" الذى طرحه المنتج أحمد السبكى ظهور خاص للفنانة الراحلة رجاء الجداوى ليصبح أول عمل يعرض لها بعد وفاتها.

