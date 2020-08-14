AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بنسبة 100%.. استشاري: موجة ثانية لـ كورونا مع بداية فصل الشتاء

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 08:29 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
اسراء صبري
قال أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة بواشنطن، إن احتمالية وجود موجة ثانية لفيروس كورونا مع بداية الشتاء صحيح بنسبة 100%، حيث ستكون الموجة الثانية للفيروس متزامنة مع الإنفلونزا الموسمية وهذا أمر لم نعتد عليه.

وأوضح خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن الوضع في الولايات المتحدة سيئ جدا، حيث هناك 5 ملايين حالة معلنة ولم أتوقع أن يكون العدد أضعاف ذلك، الوضع والوبائي سيئ للغاية.

وتابع: رسالتي للحكومات والإعلام أن ميقولش للناس أن الأزمة انتهت، وفيما يخص لقاح كورونا، أوضح أن الحكم على اللقاح الروسي حاليا سيكون ناقصا، وذلك لأن اللقاح لم يتضح للعالم حتى الآن، بسبب نقص التفاصيل العلمية الخاصة باللقاح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمزيد من السيطرة.. استشاري أبحاث مناعة يطالب بفرض سياسة عنيفة لإجراء مسحات كورونا.. فيديو

هل التطعيم ضد الانفلونزا الموسمية يقي من الإصابة بكورونا؟.. شاهد رد المصل واللقاح

في أسوأ سيناريو لكورونا الشتاء المقبل .. 120 ألف قتيل ضحية الموجة الثانية للفيروس الفتاك في بريطانيا

توقعات بموجة ثانية من كورونا فى أكتوبر.. خبراء الصحة العامة: ذروتها أوائل الشتاء

نحن في مأزق كبير.. عالم فيروسات: موجة كورونا ثانية خطيرة ستسبق ظهور اللقاح

918 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تركيا

ترشيحاتنا

بتلعبوا ساعتين ومش عاجبكوا ١٨ مليون.. لاعب الأهلي يشن هجوما عنيفا على رمضان صبحي

اكتفاء ذاتي وتصدير.. خطة لإنتاج 2.2 مليون طن أسماك سنويا بحلول 2030

انفراد بالأرقام.. الأهلي تكبد 64 مليون جنيه لإعادة رمضان صبحي من «الثلاجة»

ردا على كهربا.. اتحاد الكرة يرفض اتهامات محاباة الزمالك فى غرامة الفيفا

نجم الزمالك السابق يوجه رسالة لـ رمضان صبحى عقب انتقاله لـ بيراميدز

ابن فؤاد المهندس يتحدث عن الراحلة شويكار .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان لافت.. رنا سماحة بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام.. شاهد

لو بتعاني من سرطان الرئة.. 4 طرق حديثة لعلاجه

نشرة المرأة والصحة .. ما هو مرض شويكار المتسبب في وفاتها؟.. وأغرب طرق إزالة شعر الوجه