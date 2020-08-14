بنسبة 100%.. استشاري: موجة ثانية لـ كورونا مع بداية فصل الشتاء

قال أشرف الفقي، استشاري الأبحاث الإكلينيكية والمناعة بواشنطن، إن احتمالية وجود موجة ثانية لفيروس كورونا مع بداية الشتاء صحيح بنسبة 100%، حيث ستكون الموجة الثانية للفيروس متزامنة مع الإنفلونزا الموسمية وهذا أمر لم نعتد عليه.



وأوضح خلال حواره ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن الوضع في الولايات المتحدة سيئ جدا، حيث هناك 5 ملايين حالة معلنة ولم أتوقع أن يكون العدد أضعاف ذلك، الوضع والوبائي سيئ للغاية.



وتابع: رسالتي للحكومات والإعلام أن ميقولش للناس أن الأزمة انتهت، وفيما يخص لقاح كورونا، أوضح أن الحكم على اللقاح الروسي حاليا سيكون ناقصا، وذلك لأن اللقاح لم يتضح للعالم حتى الآن، بسبب نقص التفاصيل العلمية الخاصة باللقاح.

