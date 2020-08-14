إزالة صور رمضان صبحي من استاد الأهلي الجديد.. فيديو

أزال مسؤولو الأهلي، جميع الصور الخاصة برمضان صبحي، لاعب الفريق السابق، من استاد النادي بمدينة السلام؛ بعد رفضه العرض المقدم له للبقاء مع القلعة الحمراء، وتفضيله الانتقال لصفوف بيراميدز.





واستبدل النادي بكل صور رمضان التي كانت تزين الملعب بعد افتتاحه، صور بعض لاعبي الفريق الحاليين.





جاء ذلك منذ قليل، وقبيل انطلاق مواجهة الأهلي مع الإنتاج الحربي، مساء اليوم الجمعة، في إطار الجولة الـ19 من الدوري الممتاز.





ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المسابقة برصيد 52 نقطة، متقدما بفارق 17 نقطة عن بيراميدز، صاحب المركز الثاني.