الأمراض المعدية لا تنتهي .. الصحة العالمية: الموجة الثانية بدأت بالفعل في بعض الدول .. فيديو

قالت رنا الحجي مديرة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، إن الموجة الثانية لفيروس كورونا مرتبطة بعدة عوامل، منها فصل الشتاء، حيث ترتفع نسبة الأمراض التنفسية في هذا الفصل.



وتابعت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر"، أن الموجة الثانية ترتبط أيضا بمدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعودة الحياة الاقتصادية، معقبة: هناك دول بدأت في الموجة الثانية لفيروس كورونا مع انتهاء شهر رمضان والعيد.



وأضافت نحن مازلنا في مرحلة الخطر ولن تنتهي جائحة فيروس كورونا إلا في حالة وجود اللقاح، وتابعت: حاليا بنحاول أن نتفادى ارتفاع عدد الإصابات الخطيرة والحرجة.



وشددت على أن الفيروس لم يتغير ولم يضعف ومازال ينتشر بنفس الطريقة، وتابعت: هناك العديد من الدول التي تعمل من أجل إنتاج اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا.



وواصلت قائلة: لا يوجد أي دولة حتى الآن انتهت من المرحلة الثالثة الخاصة باللقاح، مشددة على أن المرحلة الثالثة للتجارب هي الأهم في إنتاج اللقاح.



وأشارت إلى أن الأمراض المعدية لا تختفي وتبقى معنا، كما أن نسبة المناعة الاجتماعية الخاصة بفيروس كورونا مازالت ضعيفة جدا.