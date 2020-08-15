روسيا بدأت المرحلة الثالثة.. آخر تطورات لقاح فيروس كورونا

كشفت الدكتورة رنا الحجة مديرة البرامج بمنظمة الصحة العالمية، آخر تطورات لقاح فيروس كورونا وموعد ظهوره تجاريا.





وأضافت رنا الحجة خلال حوارها مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أن روسيا بدأت المرحلة الثالثة من تجارب لقاح فيروس كورونا، كما أن هناك ما يقرب من 7 لقاحات بالعالم دخلت المرحلة الثالثة للتجارب.





واستطردت: "نتواصل مع كل الخبراء عالميًا بشأن تطوير لقاحات كورونا، ونهدف للاطمئنان على عدم وجود أعراض جانبية للقاحات كورونا».





وأردفت "دراسات المرحلة الثالثة للقاحات كورونا تتطلب آلافا من المتطوعين، وهناك معايير كثيرة نعتمدها بشأن لقاحات كورونا وتخضع لتفاصيل دقيقة".





ونوهت مديرة البرامج بمنظمة الصحة العالمية إلى أنه لا يوجد لقاح بالعالم له فاعلية كبيرة ضد كورونا بنسبة 100%.