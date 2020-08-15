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توك شو

السفير الصيني: تراجع الإصابات لدينا وبمصر يعكس نجاح الحكومة في مواجهة كورونا

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:10 ص
كورونا
كورونا
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حمزة شعيب
قال السفير الصيني لدى القاهرة لياو ليتشانج، إن الفترة الماضية شهدت تعاونا كبيرا بين مصر والصين لمواجهة جائحة كورونا.

وأضاف "ليتشانج"، خلال  مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد تتكاتف وتتضامن الصين ومصر لمواجهته ومساندة بعضهما البعض، على الشكل الذي يعكس الصداقة الأخوية بين الشعبين اللذان يشتركان دائمًا في السراء والضراء.

وأردف: "أرى أن التعاون بين البلدين المصري والصيني لمواجهة يساهم بشكل كبير في تعزيز متانة وقوة الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربطهما، وسيفتح آفاقا أكبر للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات."

وأكمل: "سعيد للغاية بأن مصر تشهد تراجعًا كبيرًا في أعداد حالات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، ما يدل على كفاءة وفاعلية جهود القيادةً والحكومة والشعب لمكافحة كورونا، وإنني على ثقة كاملة بأنه سيتم التغلب على الفيروس بشكل كامل في أسرع وقت ممكن".

وتابع: "تجري حاليًا مناقشة وتشاور بين شركة مصرية وصينية حول التعاون لتصنيع لقاح لفيروس كورونا، فتحرص السفارة الصينية على دفع ودعم هذا التعاون الذي يخدم صحة وسلامة أبناء شعوبنا الصيني والمصري، ونتطلع إلى تحقيق نتائج ملموسة في أسرع وقت ممكن".
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