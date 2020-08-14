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رياضة

3 خطوات.. محمد فضل الله يحدد القنوات الشرعية للنادى المصري في شكواه ضد الجبلاية

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:08 م
صدى البلد
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يسري غازي
حدد الدكتور محمد فضل الله، مستشار اللوائح الرياضية، القنوات الشرعية الواجب أن يسلكها نادى المصري؛ للحصول على حقوقه بشأن مباراة الاسماعيلي في الدوري المصري الممتاز.

واعتبر انحاد الكرة، في بيان له، النادي المصري، منسحبا، امام الدراويش، وسيتم تطبيق لائحة المسابقات المعمول بها فى الجبلاية عليه.

وقال الدكتور محمد فضل الله، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إنه يتعين على مسئولى نادى المصري الطعن على عقوبة لجنة مسابقات الجبلاية واعتباره منسحبا فى مباراة الاسماعيلي امام لجنة التظلمات التى يترأسها المستشار عادل الشوربجي فى الجبلاية.

وأضاف: إذا ما خسر النادي المصري القضية امام لجنة تظلمات الجبلاية ؛ عليه بعدها ارسال ملف الشكوى- عبر اتحاد الكرة- إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".

واستطرد، أنه "فى حالة عدم صدور قرار ينصف النادي المصري فى شكواه ضد اتحاد الكرة أمام الفيفا؛ عليه أن يتقدم بشكوى امام المحكمة الرياضية الدولية".

يذكر ان سمير حلبية رئيس نادي المصري البورسعيدي اكد إن ناديه لا يقبل توقيع عقوبات عليه من قبل اتحاد الكرة واعتبار الفريق البورسعيدي منسحبا أمام الإسماعيلى فى المباراة التى كان مقررا لها اليوم ضمن منافسات الجولة الـ 19 من مسابقة الدوري الممتاز في استاد برج العرب .

وأضاف حلبية ان مجلس إدارة المصري أرسل ملف أزمة مباراة الإسماعيلي إلى الـ فيفا؛ لضمان حقه في إعادتها.

وأوضح حلبية أن مجلس المصري قرر ايضا التقدم بشكوى إلى اللجنة الأولمبية المصرية؛ للاحتجاج على قرار اتحاد الكرة باعتبار المصري منسحبا، رغم وجود إصابات عديدة بفيروس كورونا في الفريق . 

وكشف حلبية عن ان قرار اتحاد الكرة ضد المصري كان تعسفيا ولذلك تم تكليف محامي النادي بمتابعة الشكوى المقدمة من الفريق البورسعيدي ضد اتحاد الكرة فى الفيفا.

وأشار حلبية إلى أن النادي البورسعيدي لن يتهاون فى حقوقه وسيتخذ جميع الإجراءات القانونية لاعادة المباراة مرة أخرى خاصة وأن اتحاد الكرة كان أعلن عن تأجيل أي مباراة حال وجود 10 لاعبين مصابين بكورونا ونحن لدينا 14 مصابا فلماذا هذا التعسف ضدنا.
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