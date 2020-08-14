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رياضة

محمود متولي ينقذ الأهلي من هدف للإنتاج الحربي في الثواني الأولى

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:11 م
محمود متولي
محمود متولي
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محمد سمير
أهدر الإنتاج الحربي فرصة تحقيق الهدف الأول في الثواني الأولى من المباراة تجمع بينه وبين الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ19 من مباريات الدوري المصري الممتاز على استاد الأهلي الجديد.

وأضاع مهاجم الإنتاج الفرصة بعد خطأ من محمد هاني مدافع الأهلي لينفرد بمحمد الشناوي الذي يتصدى للكرة لتعود للاعب الإنتاج الذي يسددها في المرمى و يخرجها محمود متولي من على خط مرمى الأهلي.

ويتصدر الأهلي ترتيب جدول مسابقة الدوري برصيد 52 نقطة، ويبحث عن استكمال انتصاراته اليوم في مواجهة الإنتاج الحربي.

وأعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني تشكيل الفريق لمواجهة الإنتاج الحربي المحدد لها التاسعة مساء اليوم الجمعة علي ستاد الأهلي الجديد بمدينة السلام.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي..

محمد الشناوي في حراسة المرمي أمامه محمد هاني ورامي ربيعة ومحمود متولي وعلي معلول وفي خط الوسط عمرو السولية وأليو ديانج وفي الأمام جيرالدو ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ومروان محسن.

ويأتي علي مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد فتحي ووليد سليمان وحمدي فتحي وأليو بادجي ومحمود وحيد ومحمد فخري ومحمد شكري.
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