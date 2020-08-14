AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

هداية ملاك بطلة التايكوندو تحتفل بزواجها

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 09:19 م
صدى البلد
Advertisements
عمر سلامة
احتفلت هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو بزفافها بعدما ارتبطت خلال الفترة الماضية وتمت خطبتها على أحد لاعبي الكرة الطائرة.

ونجحت هداية ملاك في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها بطوكيو 2021 ، وتلقى اتحاد التايكوندو خطابا من الاتحاد الدولى يفيد بتأكيد تأهل الرباعي هداية ملاك وسيف عيسى وعبد الرحمن وائل، ونور حسين  إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 ، بالإضافة إلى ثنائي المنتخب البارالمبي ، سلمى على ومحمد الزيات ،  حيث جاء تأهل الرباعي من خلال مشاركتهم فى منافسات البطولة الإفريقية الأخيرة التي شارك بها اللاعبون.

وكانت هداية ملاك قد نجحت فى تحقيق رقم قياسى عالمى جديد، بعد الفوز بالميدالية الفضية فى بطولة الجائزة الكبرى بأذربيجان 2016 ، وأصبحت البطلة الأولمبية، أول لاعبة فى وزنها عالميًا تصل لنهائى بطولة الجائزة الكبرى النهائية عامين متتاليين، بعد تحقيق الميدالية الذهبية فى البطولة الماضية بالمكسيك، والفضية  في البطولة الأخرى .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

بعد مشاهدته فيديو عربة التين.. وزير الإسكان يكلف بإنهاء انتداب موظفة القاهرة الجديدة

العين الإماراتي يكشف حقيقة التفاوض مع رمضان صبحي

أغرب طرق التخلص من الشعر الزائد .. لن تصدق رقم 5

بمكونات في المنزل .. اصنع خليطا لتنظيف الكبد من السموم

الأمراض المعدية لا تنتهي .. الصحة العالمية: الموجة الثانية بدأت بالفعل في بعض الدول .. فيديو

تعرف على مرض شويكار المتسبب في وفاتها

AdvertisementS

باع الوهم لـ الأهلي.. مفاجأة في توقيع رمضان صبحي لـ بيراميدز

إزالة صور رمضان صبحي من استاد الأهلي الجديد.. فيديو

الأهلي يرفض «الوساطة» ويغلق ملف رمضان صبحي نهائيًا

مرتضى منصور لـ صدى البلد: لن نكتفي بغرامة فيفا ضد كهربا ونطالب بتعويض مالى كبير

اتحاد الكرة السبب.. أول تعليق من كهربا بعد خسارة قضيته أمام الزمالك

مرتضى منصور لـ صدى البلد: خاطبت هيدرسفيلد لإفشال انتقال رمضان صبحي لـ الأهلي

ردا على كهربا.. اتحاد الكرة يرفض اتهامات محاباة الزمالك فى غرامة الفيفا

فيفا يغرم كهربا 33 مليون جنيه للزمالك وإيقاف اللاعب 6 شهور

انفراد بالأرقام.. الأهلي تكبد 64 مليون جنيه لإعادة رمضان صبحي من «الثلاجة»

انسحاب المصري أمام الإسماعيلي بالدوري.. اتحاد الكرة: سنطبق اللوائح

بتلعبوا ساعتين ومش عاجبكوا ١٨ مليون.. لاعب الأهلي يشن هجوما عنيفا على رمضان صبحي

يقترب من 33 مليون جنيه .. مجدي عبدالغني عن تغريم كهربا لصالح الزمالك: ده اللي قولناه من الأول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كاش مايوه.. إطلالة مثيرة لـ مي سليم على إنستجرام.. شاهد

بمكونات في المنزل .. اصنع خليطا لتنظيف الكبد من السموم

أحدث أسعار سكودا كاميك Ambition 2021 في مصر.. وأهم المواصفات