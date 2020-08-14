هداية ملاك بطلة التايكوندو تحتفل بزواجها

احتفلت هداية ملاك لاعبة منتخب التايكوندو بزفافها بعدما ارتبطت خلال الفترة الماضية وتمت خطبتها على أحد لاعبي الكرة الطائرة.
ونجحت هداية ملاك في التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقرر إقامتها بطوكيو 2021 ، وتلقى اتحاد التايكوندو خطابا من الاتحاد الدولى يفيد بتأكيد تأهل الرباعي هداية ملاك وسيف عيسى وعبد الرحمن وائل، ونور حسين إلى دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2021 ، بالإضافة إلى ثنائي المنتخب البارالمبي ، سلمى على ومحمد الزيات ، حيث جاء تأهل الرباعي من خلال مشاركتهم فى منافسات البطولة الإفريقية الأخيرة التي شارك بها اللاعبون.
وكانت هداية ملاك قد نجحت فى تحقيق رقم قياسى عالمى جديد، بعد الفوز بالميدالية الفضية فى بطولة الجائزة الكبرى بأذربيجان 2016 ، وأصبحت البطلة الأولمبية، أول لاعبة فى وزنها عالميًا تصل لنهائى بطولة الجائزة الكبرى النهائية عامين متتاليين، بعد تحقيق الميدالية الذهبية فى البطولة الماضية بالمكسيك، والفضية في البطولة الأخرى .