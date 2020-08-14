من أهم الممثلين .. بسنت شوقي تتحدث عن خطيبها الفنان محمد فراج.. فيديو

روت الفنانة بسنت شوقي، عن مشاركتها في مسلسل قابيل قائلة: "كنت أعرف مخرج المسلسل من فترة كبيرة من قبل ما يبقى مخرج..وعملنا اجتماع وقرأنا السيناريو وبس اشتغلنا".



وتابعت خلال حوارها ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر": "محمد فراج كان مضى قبلي على المسلسل..وأن اشتغل مع محمد فراج مكنش غريب عليا عشان أنا اشتغلت معاه قبل كدا".



وأضافت أن علاقتها بخطيبها محمد فراج مستمرة منذ 5 سنوات، متابعة: "احنا بنكمل بعض في موضوع الشغل ساعات بيشوف حاجات ويعدلها والعكس صحيح".



وواصلت قائلة: "محمد فراج من أهم الممثلين في الوطن العربي..وشرف أني اشتغل معاه".