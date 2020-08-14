AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

من أهم الممثلين .. بسنت شوقي تتحدث عن خطيبها الفنان محمد فراج.. فيديو

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:08 م
الفنانة بسنت شوقي
الفنانة بسنت شوقي
Advertisements
اسراء صبري
روت الفنانة بسنت شوقي، عن مشاركتها في مسلسل قابيل قائلة: "كنت أعرف مخرج المسلسل من فترة كبيرة من قبل ما يبقى مخرج..وعملنا اجتماع وقرأنا السيناريو وبس اشتغلنا".

وتابعت خلال حوارها ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة "ام بي سي مصر": "محمد فراج كان مضى قبلي على المسلسل..وأن اشتغل مع محمد فراج مكنش غريب عليا عشان أنا اشتغلت معاه قبل كدا".

وأضافت أن علاقتها بخطيبها محمد فراج مستمرة منذ 5 سنوات، متابعة: "احنا بنكمل بعض في موضوع الشغل ساعات بيشوف حاجات ويعدلها والعكس صحيح".

وواصلت قائلة: "محمد فراج من أهم الممثلين في الوطن العربي..وشرف أني اشتغل معاه".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يسرا عن خيانة عهد: اشتغلت مع أفضل تيم وفخورة بالشباب.. فيديو

تحيا مصر.. محمد ممدوح يشيد بكليب محمد محسن الجديد

الزعيم عادل إمام تدخل .. رشا مهدي تحكي تفاصيل موقفها مع الفنان عبد الرحمن أبو زهرة

محمد ممدوح يشارك جمهوره صورة من فيلم يحبه..شاهد

حسني شتا لجمهوره: مين بيشوف "شديد الخطورة" وإيه رأيكم في شخصية حجازي "فيديو"

ترشيحاتنا

وفاة شويكار.. اِعرف رأيها فى إطلاق محمد رمضان على نفسه لقب "نمبر وان"

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يتوعد كهربا رغم عقوبة الفيفا.. كورونا يضرب الوداد قبل مواجهة الأهلي.. حالة لاعبي المصري الطبية قبل لقاء الإسماعيلي

ابن فؤاد المهندس يتحدث عن الراحلة شويكار .. فيديو

متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي ينعى الفنانة شويكار

على غرار فاجعة بيروت.."مزدة" مدينة ليبية معرضة للانفجار في أي لحظة

نشرة المرأة والصحة .. ما هو مرض شويكار المتسبب في وفاتها؟.. وأغرب طرق إزالة شعر الوجه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ التايجر.. كارولين عزمي بإطلالة كلاسيكية تستعرض جمالها.. شاهد

بدون تكلفة.. كيف تصنع معطر سيارة منزلي بالشمع والملاحة | فيديو

بـ ملابس كاجوال.. درة بإطلالة تبهر متابعيها داخل السيارة