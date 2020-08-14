بعد تقدم الـ بايرن بـ 7 أهداف.. هاشتاج #برشلونة_ميونخ يتصدر تويتر

دشن رواد موقع التواصل الإجتماعى تويتر هاشتاج #برشلونة_ميونخ ، وجاء ذلك بعد تقدم البايرن بنتيجة 7- 2 فى مباراة القمة التى تجمع بين برشلونة وبايرن ميونخ .

وجاءت تغريدات رواد تويتر كالتالى :



‏قالك ال٧ كانوا في ماتشين اهو خدوهم في ماتش واحد البايرن مبيزعلش حد طلبت ونولت .



‏‎#برشلونة_ميونخ



بعد تسجيل البايرن الهدف الخامس عن طريق كيميتش في مرمى برشلونة ..

حفيظ دراجي : ارحموا عزيز قوم ذل يالباڤاري

‏كبيرررره جدا جدا جدا بالسبعه البايرن يهين ويذل البرسا



‏السباعية ضد البايرن في 2013 كانت في مباراتين ، في 2020 تطور الوضع اصبحت في مباراة واحدة 😂😂😂😂😂😂😂



‏احد يعلم البايرن انهم يلعبون مع برشلونه مو مباراه عاديه بالدوري الالماني 😂😂🙆🏻‍♂️ ‎#برشلونه_بايرن_ميونخ.



‏‎#برشلونة_ميونخ

انا اقول بكرًا الستي يطلع من ليون احسن من يلقم فوق ٥ من البايرن.

‏ههههههههههه البايرن جلد برشلونه🤣🤪 كفو البايرن ميونخ😍😍

