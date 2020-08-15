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أخبار العالم

جاريد كوشنر: لا مفر من تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:19 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
قال جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي، جاريد كوشنر، في تصريحات لقناة CNBC الأمريكية، يوم الجمعة: "في رأيي أن تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية أمر لا مفر منه".

وأضاف أن الدولتين يمكنهما صنع أشياء عظيمة سويا، لكن لا يمكن تغيير وجهة السفينة بين عشية وضحاها.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية تحدثت في وقت سابق عن رغبة إسرائيلية في تدشين علاقات دبلوماسية مع عدد من الدول العربية من بينها البحرين وسلطنة عمان والسعودية والسودان.

وتأتي هذه التحركات على خلفية اتفاق الامارات وإسرائيل على مباشرة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ووصف نتنياهو الاتفاق بين الامارات وإسرائيل بأنه اتفاقا تاريخيا يؤرخ لمرحلة جديدة في العلاقات بين إسرائيل والدول العربية.

وأعربت مملكة البحرين وسلطنة عمان عن ترحيبهما بالاتفاق الإسرائيلي الإماراتي فيما التزمت المملكة العربية الصمت.

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