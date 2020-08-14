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منوعات

شاهد.. سرعوب صغير يهزم طائرا ضخما في معركة مثيرة

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 11:50 م
صدى البلد
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احمد شريف

أظهرت لقطات مثيرة لحظة  هزيمة سرعوب صغير لطائر نحام ضخم، بعد الهروب من قبضته وعض منقاره.



ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية،تم اصطياد الثدييات الصغيرة من قبل طائر النحام  الجائع في بيترهيد ، أبردينشاير ، اسكتلندا ، لتقع معركة مثيرة بين الزوجين استمرت لمدة دقيقتين.



وتظهر اللقطات العجيبة  السرعوب هو يتلوى في محاولة للهروب من قبضة  الطائر،  لينتصر السرعوب في النهاية عندما عض الطائر في منقاره ليتركه وشأنه.



التقط الصور مارك ستراشان ، 51 عامًا ، الذي صُدم من القتال الذي انتصر فيه السرعوب صغيرًا على خصمه الضخم.

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