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رياضة

اتحاد الكرة: فتح تحقيق في إصابات فريق المصري البورسعيدي بـ كورونا

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
قرر اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، فتح تحقيق في أزمة إصابات فريق المصري بفيروس كورونا.

أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، أن اتحاد الكرة سيفتح تحقيقا فيما حدث من إصابات كورونا لفريق المصري بسبب هذا العدد الكبير من الإصابات في فريق واحد وهو ما يعكس وجود مشكلة إدارية.

وتابع أن محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية على تواصل دائم مع أطباء الفرق واتحاد الكرة يفتح بابه لمسؤولي المصري لمناقشة الملف والتوصل لحلول ترضي الجميع.
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