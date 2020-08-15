إبراهيم نورالدين حكما للقاء الزمالك والمقاصة وفرحان لـ var

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برءاسة وجيه احمد عن طاقم حكام مباراة الزمالك و مصر للمقاصة.
ويلتقى الفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون نظيره الفريق الفيومي غدا السبت فى اطار الجولة 19 من الدورى الممتاز فى تمام الساعة 8 مساءا على ستاد القاهرة الدولي.
جاء الطاقم التحكيمي على النحو التالي..
- حكم ساحة : إبراهيم نور الدين
- مساعد أول: شريف عبد الله
- مساعد ثان: سمير جمال
- حكم رابع: عاطف حسين
- حكم فيديو : وائل فرحان
- حكم فيديو مساعد: مصطفى الشهدي
يذكر أن الفارس الأبيض يحتل المركز الثالث خلف بيراميدز الوصيف ويتصدر النادى الأهلي ترتيب جدول الدورى الممتاز.