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رياضة

إبراهيم نورالدين حكما للقاء الزمالك والمقاصة وفرحان لـ var

السبت 15/أغسطس/2020 - 01:13 ص
صدى البلد
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يسري غازي
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برءاسة وجيه احمد عن طاقم حكام مباراة الزمالك و مصر للمقاصة.

ويلتقى الفارس الأبيض بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون نظيره الفريق الفيومي غدا السبت فى اطار  الجولة 19 من الدورى الممتاز فى تمام  الساعة 8 مساءا على ستاد القاهرة الدولي.
جاء الطاقم التحكيمي على النحو التالي..
- حكم ساحة : إبراهيم نور الدين
- مساعد أول: شريف عبد الله
- مساعد ثان: سمير جمال
- حكم رابع: عاطف حسين
- حكم فيديو : وائل فرحان
- حكم فيديو مساعد: مصطفى الشهدي
يذكر أن الفارس الأبيض يحتل المركز الثالث خلف بيراميدز الوصيف ويتصدر النادى الأهلي ترتيب جدول الدورى الممتاز.
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