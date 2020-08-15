المصري: لن نتنازل عن حقوقنا.. ولا نعلم سبب تعنت اتحاد الكرة.. فيديو

قال عدنان حلبية، عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، إن عدم خوض الفريق لمباريات الدورى الممتاز، خارج عن إرادة النادي الذى يرغب في استمرار المسابقة.





وأضاف حلبية، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن المصري البورسعيدي لديه إصابات بالفريق بخلاف تعرض 14 لاعبًا للإصابة بكورونا، وهو مايمنعنا من خوض اللقاءات.





وشدد عدنان حلبيه على أن إدارة ناديه ترغب في استمرار الدوري ولا تطالب بإلغاءه، لكن ما حدث خارج عن إرادة النادي البورسعيدي.





وأوضح أن إدارة المصري، لن تتنازل عن حق ناديها، مؤكدا أن الناديي لا يعلم سبب تعنت الجبلاية تجاهه.