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توك شو

هادى الجيار: في كل مرة أقف أمام الزعيم أتذكر بهجت الأباصيري

السبت 15/أغسطس/2020 - 02:14 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الفنان هادي الجيار، إن الفنان عادل إمام كيان كبير، وعندما نلتقي نتذكر كواليس مسرحية مدرسة المشاغبين بكل ما فيها من ذكريات.

وتابع الجيار خلال  حواره ببرنامج مساء DMC ، مع الإعلامي رامى رضوان ، على قناة DMC، :"فى كل مرة أقف أمام الفنان العظيم عادل إمام لم أستطع رؤيته سوى بهجت الطالب بمدرسة المشاغبين".

وأردف:" عندما ذهبنا لعرضها فى دولة ليبيا كان للجمهور الليبى لا يضحك أبدا على أى افيه وفى كل إفيه يقول الفنان عادل إمام ينظر إلى ويقول " هما مابيضحكوش ليه " فكان مندهش جدا من الجمهور ولكن أخذ الموضوع تحدٍ معه ولم يترك المسرح إلا بعد أن ضحك الجمهور الليبى.
وفيما يتعلق بمسلسل فلانتينو الذى عرض رمضان الماضى للنجم عادل إمام، قال الفنان هادى الجيار: "للأسف لم أكمل تصوير مشاهدى فى المسلسل بسبب الوعكة الصحية التى تعرضت لها، وقد انتظرنى المخرج رامى إمام لأكثر من أسبوعين ولكن صحتى لم تكن تسمح بذلك، مما اضطرهم أن يلغوا باقى المشاهد فأنا لم أصور سوى ثلاثة أو أربع أيام من المسلسل".
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