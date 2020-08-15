صاحبة الابتسامة والإيجابية.. نقيب الممثلين: شويكار شكلت وجدان الشعب المصري والعربي

قدم أشرف زكي نقيب الممثلين خالص التعازي في وفاة الفنانة الكبيرة شويكار التي وفاتها المنية عن عمر ناهز 82 عامًا ، مضيفا أن الفنانة شكلت وجدان الشعب المصري والعربي.





وقال "زكي" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الاولى: رحلت الفنانة الجميلة صاحبة الإبتسامة والطاقة الإيجابية ، موضحا أنه كان دائم التواصل مع الفنانة الرحلة للاطمئنان عليها وهي كذلك كانت حريصة على التواصل بينهم من حين لآخر.





وأوضح نقيب الممثلين، أن الفنانة شويكار كانت أم وتحمل دفئ للجميع، مشيرًا إلى أن الفنانة كانت معتزلة للحياة الفنية ولكنها كانت محبة لزملائها وأصدقائيها وسؤلها عنهم للاطمئنان عنهم.





وأشار إلى أن الفنانة شويكار نجمة كبيرة ولا احد يبخل على إعطائها مكانتها التي تليق بها وتتوافق مع اعمالها الفنية ،خاصة ان لها رصيد كبير جدا، فضلا عن اعمالها مع الفنان فؤاد المهندس..