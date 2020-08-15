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أخبار العالم

أكبر زيادة يومية منذ 11 مارس.. كوريا الجنوبية تسجل 166 حالة إصابة بكورونا في يوم واحد

السبت 15/أغسطس/2020 - 08:59 ص
كورونا في كوريا الجنوبية
كورونا في كوريا الجنوبية
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على صالح
كشفت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة لوزارة الصحة في كوريا الجنوبية، اليوم السبت، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بـ كورونا في الدولة ارتفع بمقدار 166 حالة إلى 15039 خلال اليوم الماضي، وهو ما يمثل أكبر زيادة يومية منذ 11 مارس.


وشهدت كوريا الجنوبية ارتفاعًا جديدًا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الأيام العديدة الماضية، وأبلغت البلاد عن 56 حالة جديدة يوم الخميس و 103 حالة يوم الجمعة.


ومن بين 166 حالة جديدة، نتجت 155 حالة عن العدوى في الداخل و11 حالة وافدة.


وأكدت سيول وجود 72 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19 خلال اليوم الماضي، بينما أكدت مقاطعة جيونج جي المجاورة 67 حالة أخرى.


وبلغ عدد القتلى 305 أشخاص، بينما ارتفع عدد المتعافين من 38 إلى 13901.


وتدرس حكومة كوريا الجنوبية حاليًا تعزيزًا محتملًا لإجراءات الحجر الصحي في سيول وبعض المناطق المجاورة.
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