تتجوز الأجنبية ولا المصرية؟.. شاهد: ردود المصريين والأسباب التي تدفعهم لذلك





وجاءت التغريدات :



- ‏هتجوز واحدة مصرية علشان تغني معاياا لتامر حسني والهضبة أما التانية هتصعب الموضوع عليااا ‎#تتجوز_الاجنبيه_ولا_المصريه.



- ‏هتجوز الي هتحبني حتى اذا كان مصريه او اجنبيه ‎#تتجوز_الأجنبيه_ولا_المصريه.





- ‏مش شرط الجمال لكن الاخلاق وكسوفها واحترامها رقم ١#تتجوز_الأجنبيه_ولا_المصريه.





- ‏‎#تتجوز_الأجنبيه_ولا_المصريه

ياصحبي كلنا هنموت مش شرط نتجوز .





- ‏مش مهم بس تبقي حافظة إفيهات وتافههة زيي وتكون فرفوشة مش نكدية . #تتجوز_الاجنبيه_ولا_المصريه





- ‏هوا احنا عارفين نتجوز المصريه لما هنتجوز الاجنبيه ‎#تتجوز_الاجنبيه_ولا_المصريه .





- ‏‎#تتجوز_الاجنبيه_ولا_المصريه المصرية بدون نقاش ،تحفظ زوجها فى ماله وولده وعرضه.

- ‏‎#تتجوز_الاجنبيه_ولا_المصريه

اتجوز المصرية طبعا ، اومال مين اللي هتعملي المحشي و الملوخية .

- ‏‎#تتجوز_الاجنبيه_ولا_المصريه

اي حاجه هو احنا لاقيين .



دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج تتجوز الاجنبية ولا المصرية وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا.