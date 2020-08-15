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أخبار البلد

تتجوز الأجنبية ولا المصرية؟.. شاهد: ردود المصريين والأسباب التي تدفعهم لذلك

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:07 ص
صدى البلد
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سيد احمد
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج تتجوز الاجنبية ولا المصرية وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا.

 وجاءت التغريدات :

- ‏هتجوز واحدة مصرية علشان تغني معاياا لتامر حسني والهضبة أما التانية هتصعب الموضوع عليااا ‎#تتجوز_الاجنبيه_ولا_المصريه.

- ‏هتجوز الي هتحبني حتى اذا كان مصريه او اجنبيه ‎#تتجوز_الأجنبيه_ولا_المصريه.


- ‏مش شرط الجمال لكن الاخلاق وكسوفها واحترامها رقم ١#تتجوز_الأجنبيه_ولا_المصريه.


- ‏‎#تتجوز_الأجنبيه_ولا_المصريه
ياصحبي كلنا هنموت مش شرط نتجوز .


- ‏مش مهم بس تبقي حافظة إفيهات وتافههة زيي وتكون فرفوشة مش نكدية . #تتجوز_الاجنبيه_ولا_المصريه


- ‏هوا احنا عارفين نتجوز المصريه لما هنتجوز الاجنبيه ‎#تتجوز_الاجنبيه_ولا_المصريه .


- ‏‎#تتجوز_الاجنبيه_ولا_المصريه المصرية بدون نقاش ،تحفظ زوجها فى ماله وولده وعرضه.
- ‏‎#تتجوز_الاجنبيه_ولا_المصريه
اتجوز المصرية طبعا ، اومال مين اللي هتعملي المحشي و الملوخية .
- ‏‎#تتجوز_الاجنبيه_ولا_المصريه
اي حاجه هو احنا لاقيين .
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