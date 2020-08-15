تتجوز الأجنبية ولا المصرية؟.. شاهد: ردود المصريين والأسباب التي تدفعهم لذلك

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " هاشتاج تتجوز الاجنبية ولا المصرية وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا.
وجاءت التغريدات :
- هتجوز واحدة مصرية علشان تغني معاياا لتامر حسني والهضبة أما التانية هتصعب الموضوع عليااا #تتجوز_الاجنبيه_ولا_المصريه.
- هتجوز الي هتحبني حتى اذا كان مصريه او اجنبيه #تتجوز_الأجنبيه_ولا_المصريه.
- مش شرط الجمال لكن الاخلاق وكسوفها واحترامها رقم ١#تتجوز_الأجنبيه_ولا_المصريه.
- #تتجوز_الأجنبيه_ولا_المصريه
ياصحبي كلنا هنموت مش شرط نتجوز .
- مش مهم بس تبقي حافظة إفيهات وتافههة زيي وتكون فرفوشة مش نكدية . #تتجوز_الاجنبيه_ولا_المصريه
- هوا احنا عارفين نتجوز المصريه لما هنتجوز الاجنبيه #تتجوز_الاجنبيه_ولا_المصريه .
- #تتجوز_الاجنبيه_ولا_المصريه المصرية بدون نقاش ،تحفظ زوجها فى ماله وولده وعرضه.
- #تتجوز_الاجنبيه_ولا_المصريه
اتجوز المصرية طبعا ، اومال مين اللي هتعملي المحشي و الملوخية .
- #تتجوز_الاجنبيه_ولا_المصريه
اي حاجه هو احنا لاقيين .
- هتجوز واحدة مصرية علشان تغني معاياا لتامر حسني والهضبة أما التانية هتصعب الموضوع عليااا #تتجوز_الاجنبيه_ولا_المصريه.
- هتجوز الي هتحبني حتى اذا كان مصريه او اجنبيه #تتجوز_الأجنبيه_ولا_المصريه.
- مش شرط الجمال لكن الاخلاق وكسوفها واحترامها رقم ١#تتجوز_الأجنبيه_ولا_المصريه.
- #تتجوز_الأجنبيه_ولا_المصريه
ياصحبي كلنا هنموت مش شرط نتجوز .
- مش مهم بس تبقي حافظة إفيهات وتافههة زيي وتكون فرفوشة مش نكدية . #تتجوز_الاجنبيه_ولا_المصريه
- هوا احنا عارفين نتجوز المصريه لما هنتجوز الاجنبيه #تتجوز_الاجنبيه_ولا_المصريه .
- #تتجوز_الاجنبيه_ولا_المصريه المصرية بدون نقاش ،تحفظ زوجها فى ماله وولده وعرضه.
- #تتجوز_الاجنبيه_ولا_المصريه
اتجوز المصرية طبعا ، اومال مين اللي هتعملي المحشي و الملوخية .
- #تتجوز_الاجنبيه_ولا_المصريه
اي حاجه هو احنا لاقيين .