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فن

الناس كرهوكوا وقرفوا منكوا.. نوال الزغبى تهاجم الحكومة اللبنانية

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:06 ص
صدى البلد
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شروق حمدى
هاجمت الفنانة نوال الزغبى الحكومة اللبنانية من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.

وكتبت الزغب من خلال تغريدتها، قائلة: " شو هالوقاحة انو بعدكم عّم تتصدرو الشاشات وتهددو وتحكو من مبدأ الحكّام المنتصرين"

واضافت الزغبى :" اسلوبكم ما راح يخلينا نطلع من واقعنا البشع ولا راح ينسّينا وجع بيروت الناس كرهوكم ونبذوكم وقرفو منكم وانتو ما عم تعرفو تحسّو #جاييكن_يوم".


يشار إلى أن اللبنانيين عانوا من حطام هائل في كل مكان بالعاصمة بيروت نتيجة الانفجار الدامي الذي شهده مرفأ المدينة، والذي امتد تأثيره لأكثر من 20 كيلومترًا.

وراح ضحية الانفجار نحو مائتي قتيل وآلاف المصابين، وتشير تقديرات إلى أن هناك خسائر مالية بمليارات الدولارات، وأعلن محافظ بيروت مروان عبود أن نحو نصف بيوت بيروت تعرضت لضرر أو التدمير بسبب الانفجار.

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