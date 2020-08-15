الناس كرهوكوا وقرفوا منكوا.. نوال الزغبى تهاجم الحكومة اللبنانية

هاجمت الفنانة نوال الزغبى الحكومة اللبنانية من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.
وكتبت الزغب من خلال تغريدتها، قائلة: " شو هالوقاحة انو بعدكم عّم تتصدرو الشاشات وتهددو وتحكو من مبدأ الحكّام المنتصرين"
واضافت الزغبى :" اسلوبكم ما راح يخلينا نطلع من واقعنا البشع ولا راح ينسّينا وجع بيروت الناس كرهوكم ونبذوكم وقرفو منكم وانتو ما عم تعرفو تحسّو #جاييكن_يوم".
شو هالوقاحة انو بعدكم عّم تتصدرو الشاشات وتهددو وتحكو من مبدأ الحكّام المنتصرين.. اسلوبكم ما رح يخلينا نطلع من واقعنا البشع ولا رح ينسّينا وجع #بيروت .. الناس كرهوكم ونبذوكم وقرفو منكم وانتو ما عم تعرفو تحسّو #جاييكن_يوم— Nawal El Zoghbi - نوال الزغبي (@NawalElZoghbi) August 15, 2020