تحرير ١٠ محاضر ضد أصحاب مخابز مخالفة بمركز شبراخيت بالبحيرة

شنت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين برئاسة العقيد وجدي الصيرفي، حملة تموينية متنوعة لضبط السلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بمركز شبراخيت.





و أسفرت الحملة عن فجر اليوم، المرور على المخابز المدعمه بدائرة الاداره لفحص الشكاوى الوارده بخصوص المخابز و كما تم تحرير 10 محاضر لاصحاب المخابز البلديه بيانها التالى:

ضبط 9 مخابز انتاج خبز ناقص الوزن حتى 27جرام، و تحرر محضر لصاحب مخبز لعدم اعلانه عن مواعيد التشغيل ومواصفات ووزن الرغيف.





و تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.