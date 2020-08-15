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رياضة

تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة مصر المقاصة بالدوري المصري

السبت 15/أغسطس/2020 - 11:40 ص
الزمالك
الزمالك
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عبدالله هشام
يستضيف فريق الزمالك منافسه مصر المقاصة اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء، على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدورى المصري. 

ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك ضد مصر المقاصة عبر قناة اون تايم سبورت في تمام الساعة الثامنة مساء. 

من المتوقع أن يدفع كارتيرون بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: محمد عبد الغنى - محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الشافى

الوسط: طارق حامد - محمد حسن -محمد أوناجم - فرجانى ساسى - أشرف بن شرقى

الهجوم: مصطفى محمد

جدير بالذكر ان فريق الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 35 نقطة متساويا مع فريق بيراميدز بينما جاء مصر المقاصة في المركز ال15 برصيد 17 نقطة 
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