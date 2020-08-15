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أخبار العالم

تركيا ترسل 8 مقاتلات وفرقاطات إلى شرق المتوسط

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:36 م
تركيا ترسل 8 مقاتلات
تركيا ترسل 8 مقاتلات اف 16 إلى شرق المتوسط
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قسم الخارجي
أفادت وسائل إعلام تركية بأن تركيا أرسلت 8 مقاتلات "إف 16" إضافة لعدد من الفرقاطات لحماية سفينة التنقيب الموجودة في شرق البحر المتوسط، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز".

يأتي ذلك بعدما نشرت باريس طائرتين عسكريتين من طراز "رافال" وسفينتين من البحرية الفرنسية في شرق المتوسط. في إطار دعمها لليونان التي تقف أمام استفزاز تركيا وإصرارها على التنقيب عن النفط في مناطق متنازع عليها بين البلدين.

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ويشهد شرق المتوسط توترا منذ أن أرسلت تركيا العضو في حلف الناتو، مؤخرا سفينة استكشاف ترافقها سفينتان عسكريتان في منطقة متنازع تخص اليونان، مليئة باحتياطات الغاز.

ويوم الأربعاء، اقتربت الفرقاطة اليونانية "ليمنوس"، من سفينة المسح التركية، عندما تقاطعت مع مسار السفينة التركية "كمال رئيس".

ووفقا للرواية اليونانية، فإن الفرقاطة قامت بمناورة لتجنب الاصطدام المباشر، وأثناء ذلك لامس قوس مقدمتها مؤخرة الفرقاطة التركية، فيما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر عسكري قوله إنه كان "حادثا".

من جانبه، اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أي هجوم على سفينة تركية للتنقيب عن النفط والغاز في مياه البحر المتوسط سيتبعه "ثمنا باهظا".
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