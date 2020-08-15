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أخبار العالم

تركيا تنقل 400 مرتزق سوري إلى قطر للتدريب

السبت 15/أغسطس/2020 - 12:24 م
تركيا تنقل 400 مرتزق
تركيا تنقل 400 مرتزق سوري إلى قطر للتدريب
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سمر صالح
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأنه تم نقل 400 مرتزق سوري إلى قطر للتدريب، وفق تصريحات لشبكة سكاي نيوز، اليوم السبت.

وأضاف المرصد أن تركيا توهم المرتزقة السوريين بنقلهم لقطر لحراسة مؤسسات حكومية وتنقلهم إلى ليبيا، مشيرا إلى أنه لم يتضح ما إذا كان سيبقى الـ400 مرتزق سوري في قطر لحماية مؤسسات حكومية أم ستنقلهم تركيا لدولة أخرى.

وكان المرصد قد أكد، في وقت سابق، أن تركيا نقلت 300 مرتزق من الفصائل الموالية لها إلى ليبيا، خلال اليومين الماضيين، لافتا إلى ارتفاع عدد المرتزقة الذين أرسلتهم تركيا لليبيا إلى 17,300.

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