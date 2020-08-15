نشرة الفن | تشييع جثمان شويكار.. انهيار نجل فؤاد المهندس.. وندى بسيوني تتعرض لهجوم بسبب سناء شافع

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، ونستعرض أبرزها في السطور التالية:









شيعت اليوم جنازة الفنانة الراحلة شويكار إلى مثواها الأخيرة فى مقابر العائلة بأكتوبر بحضور الأقارب ومجموعة من الفنانين.





ورحلت الفنانة شويكار عن عمر ناهز 82 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض، حيث توفيت فى مستشفى الصفا، نتيجة انفجار فى المرارة.





















تعرضت الفنانة ندي بسيوني للانتقادات عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي " انستجرام " بسبب تجاهلها لتعزية زوجها السابق سناء شافع الذي توفي منذ يومين.









حيث جاءت التعليقات :" أنتي ليه لم تذكري زوجك أو تعزيه كما فعلتي مع الفنانة شويكار ووسمير الاسكندراني .

















هاجمت الفنانة نوال الزغبى الحكومة اللبنانية من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.





وكتبت الزغب من خلال تغريدتها، قائلة: " شو هالوقاحة انو بعدكم عّم تتصدرو الشاشات وتهددو وتحكو من مبدأ الحكّام المنتصرين"





واضافت الزغبى :" اسلوبكم ما راح يخلينا نطلع من واقعنا البشع ولا راح ينسّينا وجع بيروت الناس كرهوكم ونبذوكم وقرفو منكم وانتو ما عم تعرفو تحسّو #جاييكن_يوم".

















شيع عدد كبير من الفنانين،اليوم"السبت"،جثمان الفنانة القديرة شويكار،إلى مثواها الأخير في مقابر العائلة بأكتوبر، بحضور عدد من أقارب الراحلة.



