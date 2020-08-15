هل العقيقة واجب شرعي وما حكم إخراج الأم لثمنها؟.. دار الإفتاء تجيب

" هل العقيقة واجب شرعي، وهل يمكن أن تخرج الأم مالها أم تلزم الأب؟" سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، عبر فيديو مسجل على قناتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « يوتيوب».

وقال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العقيقة سنة مؤكدة عن رسول الله – صلى الله عليه وسلم-، فقد ثبت أن السيدة فاطمة – رضى الله عنها وأرضاها- عقت عن الحسن والحسين – رضى الله عنهما-.

وأوضح أمين الفتوى بالإفتاء أنه لا يلزم أن يخرج مال العقيقة الأب، فقد تخرجها الأم أـو الخال أو العم أو الجدة أو الجدة، معلقًا: « بهم جميعًا تتم السنة».

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وأكد الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن العقيقة سنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم- ، وتكون عن الولد شاتين، وعن البنت شاة واحدة.





وأضاف « عبد السميع » في إجابته عن سؤال: « ما حكم العقيقة وكيفية توزيعها ووقتها؟ » أنه يجوز العق عن الولد بشاة واحدة ، وهذا رأى في الذهب الشافعي، واستدلوا بحديث لرسول الله - وأنه عق عن الحسين - عليه السلام- بشاة واحدة.





وأوضح مدير إدار الفروع الفقهية أن الأمر في العقيقة واسع، فيجوز أن توزع كالأضحية ثلاث أثلاث ، الأول: للفقراء والمساكين، والثاني: للأهل والأقارب، والثالث: للنفس وأهل البيت، ويجوز أن تعطي جميعها للأهل.





وتابع أنه يجوز أن تطبخ العقيقة أو توزع نيئة، مشيرًا: تكون في اليوم السابع للمولود، فإذا تخلفنا تكون في الرابع عشر، ويجوز في الواحد والعشرين، ويجوز في الأربعين إلى سائر العمر.



