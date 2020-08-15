بعد فضيحة لشبونة.. بعثة برشلونة تعود إلى إسبانيا

وصلت منذ قليل بعثة نادي برشلونة إلى إسبانيا، قادمة من العاصمة البرتغالية لشبونة.

وكان برشلونة قد خسر أمام بايرن ميونخ بنتيجة 8 - 2 ، التي أقيمت، أمس الجمعة، على ملعب النور، بمدينة لشبونة، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا.





وظهر الحزن الشديد على وجوه لاعبي برشلونة فور عودتهم إلى إسبانيا.





وفشل فريق برشلونة في تحقيق أي لقب هذا الموسم، سواء محليا أو قاريا.





يذكر أن مجلس إدارة نادي برشلونة قرر كيكي سيتين المدير الفني للفريق، بعد السقوط المدوي للفريق، حسبما أشارت شبكة سكاي سبورتس العالمية.