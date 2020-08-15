قبل ماتشتري.. اعرف عيوب ومميزات سيارات سكودا



تتميز السيارة بناقل حركة من النوع الأوتوماتيك ويحتوي على 6 نقلات حركة ،وسرعات يتم التنقل فيما بينها بشكل آلي عند الضغط .



أما معدل استهلاك الوقود فهو رائع جدا ، فيبلغ متوسط حرقها 6.3 لتر وذلك عن كل مئة كيلو متر تقطعها السيارة على الطريق السريع .



كما يوجد في السيارة وسادات هوائية خصصة للراكب الامامي ، وسائق السيارة من أجل الحفاظ على حياتهما ، من خطر الاصطدام .



اما عيوب السيارة فهي تفتقر لخاصية الزر المخصص لتشغيل محرك السيارة ، وإيقافه والذي اعتمد عليه الكثير من مستخدمي الفئات الحديثة ، الكراسي الأمامية ليست كهرباء ، بالإضافة إلى المصابيح الامامية والخلفية الخاصة بسيارة سكودا لاتمتلك خاصية الحساسية ضد الإضاءة والتي تعمل على خفض الإضاءة .



استطاعت سيارات سكودا ان تلقى شهرة واسعة سواء في المبيعات ،أو النجاح الكبير التي حققته في منطقة الشرق الاوسط خاصة في السوق المصري ، وفي هذا التقرير نقدم أهم مميزات وعيوب سيارات سكودا اوكتافيا قبل أن تفكر في شرائها .تحتوي سيارة سكودا على محرك متوسط يبلغ 1600 سي سي ، ويحتوي المحرك على 4 سلندرات و16 صاب داخلي للوقود ، قوة المحرك 110 حصان ، وذلك عند وصول المحرك إلى سرعة دوران تبلغ 5800 لفة في الدقيقة .