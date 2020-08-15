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محافظات

حتى منتصف سبتمبر المقبل.. محافظ الدقهلية يعلن مد فترة التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء

السبت 15/أغسطس/2020 - 05:37 م
اجتماع محافظ الدقهلية
اجتماع محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
اعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فى تصريحات له اليوم السبت، عن مد فترة التقديم بالطلبات للتصالح وسداد مبلغ جدية التصالح على مخالفات البناء لمدة شهر، تبدأ إعتبارا من اليوم السبت 15 اغسطس، وحتى 15 سبتمبر المقبل، وذلك فى اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتيسير على المواطنين بالمحافظات فى التصالح على مخالفات البناء وفقا للقانون.

واضاف ان مد المهلة جاء وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مشيرا الى ان مجلس الوزراء كان قد وافق فى وقت سابق على تفعيل احكام القانون 17 لسنة 2019 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها بما يدعم استيداء حقوق الدولة ، وذلك من خلال عده ضوابط تشمل قيام الراغب فى التصالح ، خلال الاجل المحدد بالقانون ، بتقديم طلب التصالح مرفقا به كافة الاوراق والمستندات والرسوم المطلوبة ، ومبلغ جدية تصالح يتم سداده.

كان محافظ الدقهلية عقد اليوم اجتماعا لرؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء اكد لهم خلاله على ضرورة استكمال العمل بكل جدية وبتعاون وتنسيق مع كافة الاجهزة المعنية فى ملف التصالح على مخالفات البناء للمواطنين الراغبين.

وأشار الى انه اعطى تيسيرا للمواطنين فى محافظة الدقهلية تمثل فى تخفيض سعر متر التصالح على مخالفات البناء 20% تخفيفا للعبء عن المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح، وسداد ال٢٥% المطلوبة كجدية تصالح من قيمه الارض.  

وأهاب محافظ الدقهلية  بالمواطنين من أصحاب الشأن بالتقدم بطلبات التصالح لتلاشى حملات الإزالة  للعقارات المخالفة  وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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