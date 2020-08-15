سكان شارع فؤاد الوسطاني بروض الفرج يشكون من انتشار الباعة الجائلين ..شاهد

ارسل القارئ عماد صلاح الدين شكوى لخدمة بين الناس بـ موقع صدي البلد متضررا من انتشار الباعة الجائلين .





وقال عماد صلاح في شكواه: "نعاني نحن سكان شارع فؤاد الوسطاني بروض الفرج من انتشار الباعة الجائلين مما يتسببون في اعاقة الطريق".





وأضاف أنه تحدث مشكلات يوميا بين الباعة الجائلين وسكان المنطقة بسبب ركن السيارات او الزحام الشديد الذي يسببه هؤلاء الباعة .





وأشار إلي أنه تقدم بأكثر من شكوي الي حي روض الفرج الذي يبعد امتار عن الشارع ولكن دون جدوي.



