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بين الناس

سكان شارع فؤاد الوسطاني بروض الفرج يشكون من انتشار الباعة الجائلين ..شاهد

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:27 م
صدى البلد
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احمد قطب
ارسل القارئ عماد صلاح الدين شكوى لخدمة بين الناس بـ موقع صدي البلد متضررا من انتشار الباعة الجائلين .

وقال عماد صلاح في شكواه: "نعاني نحن سكان شارع فؤاد الوسطاني بروض الفرج من انتشار الباعة الجائلين مما يتسببون في اعاقة الطريق".

وأضاف أنه تحدث مشكلات يوميا بين الباعة الجائلين وسكان المنطقة بسبب ركن السيارات او الزحام الشديد الذي يسببه هؤلاء الباعة .

وأشار إلي أنه تقدم بأكثر من شكوي الي حي روض الفرج الذي يبعد امتار عن الشارع ولكن دون جدوي.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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