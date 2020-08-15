بعد وداع رفيق دربه.. علاقة فرقة رضا الاستعراضية بانهيار عقار قصر النيل





وقال محمد فرماوى: " 50 قصر النيل.. (عنوان مبنى الوفاء).. هناك يقع مبني أبى أن تبقى جدرانه بعد فراق صاحبه … علينا جميعًا أن نقف أمام هذا المبنى الذي انهار اليوم وتغمرنا الدهشة بعد أن حزن 40 يوما على وداع رفيق دربه (إنها صاله الفنان المبدع محمود رضا)”.





وأضاف فرماوى قائلا: "الشاهد الأكبر والأخلص على تاريخ وإبداع هذا الفنان العظيم.. انهارت الصالة ورحلت وراء صاحبها.. ومن هنا وبنفس بساطة وهدوء رحيل هذا المكان الشاهد على قيام كيان اسمه (فرقة رضا).. لا يجدر بنا سوى أن نقول وداعًا لمكان كان اوفي وأخلص من أحب محمود رضا.. تنويه: المبنى المنهار هو ( المقر السابق) للفرقة".





وكان حصل موقع "صدى البلد" على الصور الأولى من حادث انهيار عقار رقم 50 بمنطقة قصر النيل.



وأسفرت عمليات الإنقاذ بموقع عقار قصر النيل المنهار عن إنقاذ 18 شخصا وإسعاف اثنين بالموقع.

ويشرف اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، على عمليات الإنقاذ بالعقار.

وشدد محافظ القاهرة، على استمرار عمليات الإنقاذ وتواجد الأجهزة المعنية بموقع الحادث، ووصول سيارات الإسعاف والحماية المدنية، وقيادات محافظة والقيادات الأمنية.

وأوضح أن العقار المنهار على مساحة ١٥٠٠ متر، ومكون من طابق أرضى، وأربعة أدوار، وتم فصل جميع المرافق.

وأكد أن العقار المنهار يوجد به شركة صرافة بالدور الأرضي ومصنع ومحلات ملابس ومكاتب إدارية ومعرض موبيليا مغلق.

نشر محمد فرماوى عضو فرقة رضا الاستعراضية، تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، عقب انهيار العقار الذى شهد تأسيس الفرقة فى شارع قصر النيل.