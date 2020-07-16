طارق الشناوي: فرقة رضا قصة كفاح تستحق التكريم..فيديو

قال الناقد الفني، طارق الشناوي ، إن فرقة رضا لن تنتهي، حتى لو مر العديد من السنوات، ستظل تحمل أسم الفنان محمود رضا، وستظل عنوان للإبداع الفني.





وأضاف طارق الشناوي، عبر "سكايب" ، لـ برنامج "صباحك مصري" ، المذاع على فضائية إم بي سي مصر، أن فرقة رضا قصة كفاح، تستحق التكريم.





وأشار"الشناوي" ، إلى أن الفرقة بمثابة إضافة عريقة جدا، لايمكن للتاريخ أن يتجهلها، لافتا إلى أن الفرقة ستظل حراس للإبداع الجمالي.





وتابع: "الفرقة تستحق التكريم، حتى وإن فاتها التكريم" ، موضحا أن الفنان محمود رضا كرمه الزمن الماضي والحاضر، بجمال أعماله.