طارق الشناوي: فرقة رضا قصة كفاح تستحق التكريم..فيديو

قال الناقد الفني، طارق الشناوي، إن فرقة رضا لن تنتهي، حتى لو مر العديد من السنوات، ستظل تحمل أسم الفنان محمود رضا، وستظل عنوان للإبداع الفني.
وأضاف طارق الشناوي، عبر "سكايب" ، لـ برنامج "صباحك مصري" ، المذاع على فضائية إم بي سي مصر، أن فرقة رضا قصة كفاح، تستحق التكريم.
وأشار"الشناوي" ، إلى أن الفرقة بمثابة إضافة عريقة جدا، لايمكن للتاريخ أن يتجهلها، لافتا إلى أن الفرقة ستظل حراس للإبداع الجمالي.
وتابع: "الفرقة تستحق التكريم، حتى وإن فاتها التكريم" ، موضحا أن الفنان محمود رضا كرمه الزمن الماضي والحاضر، بجمال أعماله.