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برلمان

برلمانية عن انتخابات الشيوخ: الحكومة نجحت فى حماية المواطن من كورونا

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:30 م
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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حسن رضوان
قالت مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة قامت بجهود كبيرة من أجل إنجاح العملية الانتخابية الخاصة بمجلس الشيوخ، معقبة:" أداء أكثر من رائع للداخلية والجيش فى ظل جائحة كورونا"

وأكدت "الكسان" لـ"صدى البلد"، أن الدولة اتخذت جميع الأساليب الاحتياطية الوقائية ضد فيروس كورونا من خلال تقديمها للناخبين فور قدومهم للجان الانتخابية من قياس لدرجة الحرارة ورش الكحول وتقديم الكمامات الواقية من الأمراض وغيرها.

وأشارت عضو مجلس النواب، الى أن انتخابات مجلس الشيوخ اثبتت نجاح الحكومة فى تحملها المسئولية فى ظل وباء عالمي مثل فيروس كورونا او غيرها وخير دليل على ذلك أن الانتخابات لم ترصد أي حالة مصابة بفيروس كورونا حتى انتهاء آخر يوم منها.

وتابعت النائبة حديثها:" مجلس الشيوخ هو احد الغرف الرئيسية فى جميع الدول فى العالم فهو له عدد كبير من الاختصاصات فهو بتقديم المشورة فى المعاهدات الدولية وجميع مشاريع القوانين التى تحال اليه من جانب النواب".

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