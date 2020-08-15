إنفاق ملايين الدولارات.. ضياء رشوان: تنفيذ أجندة مخابراتية من وسائل الإعلام المُعادي

قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الحرب النفسية تستخدم على مر العصور وتاريخ الحروب بكافة أجيالها .

وأضاف ضياء رشوان في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الحرب النفسية هي أساس حروب الجيل الرابع من خلال استخدام وسائل الإعلام المعادية في قطر وتركيا ".









واكمل ضياء رشوان : "وسائل الإعلام المعادية مكون رئيسي من حروب الجيل الرابع وعلينا ان نعلم طريقة مواجهته "، مضيفا :" مئات الملايين من الدولارات تنفق على وسائل الإعلام المعادي".





وأكمل ضياء رشوان : " البرامج المقدمة في قنوات الإعلام المعادي تعتمد على جهد مرعب في الإعداد والتنفيذ ".





ولفت ضياء رشوان:" ويتم تنفيذ اجندة واضحة مخابراتية تبعث الرسائل من خلال وسائل الإعلام المعادي ".