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إنفاق ملايين الدولارات.. ضياء رشوان: تنفيذ أجندة مخابراتية من وسائل الإعلام المُعادي

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:34 م
ضياء رشوان
ضياء رشوان
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هاني حسين
قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن  الحرب النفسية تستخدم على مر العصور وتاريخ الحروب بكافة أجيالها .
 
وأضاف ضياء رشوان في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الحرب النفسية هي أساس حروب الجيل الرابع من خلال استخدام وسائل الإعلام المعادية في قطر وتركيا ".


واكمل ضياء رشوان : "وسائل الإعلام المعادية مكون رئيسي من حروب الجيل الرابع وعلينا ان نعلم طريقة مواجهته "، مضيفا :" مئات الملايين من الدولارات تنفق على وسائل الإعلام المعادي".

وأكمل ضياء رشوان : " البرامج المقدمة في قنوات الإعلام المعادي  تعتمد على جهد مرعب في الإعداد والتنفيذ ".

ولفت ضياء رشوان:"  ويتم تنفيذ اجندة واضحة مخابراتية تبعث الرسائل من خلال وسائل الإعلام المعادي ".
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