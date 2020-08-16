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سيارات

كيف يمكنك تغيير مياه رياديتير سيارتك بالكامل بنفسك

الأحد 16/أغسطس/2020 - 01:01 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

الصيانة الدورية للسيارة هي أهم عوامل بقائها بحالة جيدة ، ولكن العديد من السائقين لا يعلمون طرق الصيانة بأنفسهم ، لذلك يذهبون الى المراكز المتخصصة وينفقون الأموال الكثيرة عليها .

ومن ضمن هذه الصيانة هى تغير مياة الريداتير ، حيث ان هناك البعض يفضل تغيره بمراكز الصيانة حتى تكون الطريقة صحيحة لان هذا الجزء هو المسئول عن دورة تبريد المحرك وهذه جزئية هامة للغاية .

ولكن الامر بسيط فهناك خطوات سنعرضها عليكم فى السطور القليلة القادمة اذا تم اتباعها سيتم تغير مياه الريداتير بطريقة صحيحة وامنة .

اولا لابد من وجود بعض الادوات لتغير مياه الرداتير بطريقة صحيحة وهى " جكّ كبير لرفع السيارة ، و وعاء كبير لتفريغ الماء القديم، ومفتاح صواميل، وماء للرديتر (ماء مقطّر)، كمية مناسبة لرديتر سيارتك بحسب دليل الاستعمال ، وكُتَل ثقيلة ، و روافع وقفازات.

ثم التاكد من اطفاء محرك السيارة ووضعها فى مكان مستوى وارض صلبة وترك مساحة كافية لبدء عملية تغير المياه ، ووضع الكتلة الثقيلة امام العجلات حتى لا تتحرك السيارة ثم رفع السيارة من الامام وفتح الكبوت وتركها حتى تبرد تماما .

ثم ازالة المياه المتواجدة من الرداتير من خلال فتحة التصريف الخاصة بكل سيارة ثم بعد الانتهاء تاكد من غلقه مرة اخرى باحكام جيد .

واخر خطوة هى وضع المياه فى اربت المياه المخصصة لذلك ووضع الكمية المناسبة والمحددة بالضبط ثم بعد ذلك تشغيل السيارة مرة اخرى وتركها حتى تحصل على درجة الحرارة الطبيعية للسيارة والنظر الى مؤشر الحرارة للتاكد من ثباته فى المنتصف .

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