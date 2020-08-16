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فن

في ذكرى رحيل علوية جميل .. اعتزلت الفن والحياة العامة بعد النكسة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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محمد نحلة
تحل اليوم ذكرى رحيل المرأة الحديدية علوية جميل، التي اشتهرت بدور الأم القوية والحماة القاسية المتسلطة، والتي فارقت الحياة في اغسطس 1994.

ولدت علوية جميل لأسرة من أصل لبناني عام 1910 في قرية طماي الزهايرة.

لقبت علوية جميل بـ "رائدة المسرح"، حيث قدمت العديد من المسرحيات منها “راسبوتين"، و"الكونت دي مونت كريستو"، و"الوطن" و"الطلاق" و"النائب المحترم"، وبدأت علاقتها بالسينما عام 1940 وكان أول أفلامها "بورسعيد" امام فريد شوقي وهدى سلطان حيث تألقت فيه ليتم ترشيحها في عدد من الأعمال الفنية منها "التلميذة ومفيش تفاهم ونساء بلا رجال ومعجزة السماء والقصر الملعون" وفي الأعمال الدرامية قدمت مع زوجها الفنان محمود المليجي عملا واحدا هو مسلسل "القط الأسود".

وبعد النكسة اعتزلت علوية جميل الفن والحياة العامة، وعرف عنها علاقاتها الطيبة بأبناء وسطها، ومع انتصار أكتوبر عام 1973 عاودت الظهور فى الحياة العامة، ولم تعد للفن حتى وفاتها فى مثل هذا اليوم عام 1994، وتركت وراءها ثلاثة أبناء هم جمال ومرسى وإيزيس من زوجها الأول.

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