روسيا: بدء المرحلة الثالثة من اختبار لقاح كورونا خلال 10 أيام

أعلن مركز "جامالي" الروسي المنتح للقاح كورونا، بدء المرحلة الثالثة لاختبارات لقاح كورونا خلال الـ10 أيام المقبلة.





وبحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال ألكسندر جينسبورج مدير مركز "جامالي" فإن المرحلة الثالثة أو المرحلة ما بعد التسجيل لاختبار لقاح "سبوتنيك - V" يمكن أن تبدأ خلال 7 إلى 10 أيام القادمة.





وأضافت الوكالة أنه من المقرر أن يشارك عشرات الآلاف من الأشخاص في هذه المرحلة.





وقال جينسبورج:""سنقدم يوم الاثنين النسخة الأولى من بروتوكول اختبارات ما بعد التسجيل، وأعتقد إنه بناء على الاهتمام الكبير باللقاح من قبل الجمهور والصحافة فأن وزارة الصحة ستوافق على البروتوكول في غضون أسبوع أو عشرة أيام".





وكانت هيئة رقابة الصحة الروسية أعلنت في وقت سابق أن 2000 شخص سيشاركون في التجارب السريرية بالمرحلة ما بعد تسجيل اللقاح، بينما أكد جينسبورج أنه من المخطط أن يشارك عشرات آلاف الأشخاص في المرحلة الثالثة، وستجري الدراسات في منطقة موسكو.





وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن قبل أيام عن تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم، ولاقى الإعلان حذرا عالميا واسعا ولا سيما من منظمة الصحة العالمية بشأن اللقاح وعدم توفر معلومات كافية عنه أو عن عملية اختباره.



