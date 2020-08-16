رفض منح برهوم الجنسية المصرية وإسقاطها عن عماشة

قررت وزارة الداخلية رفض طلب محمد جمعة سليمان برهوم، فلسطيني الجنسية من مواليد شمال سيناء في 29 يناير 1984، لاكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالده بالتطبيق لنص المادة الثالثة / 2 من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 للدواعي الأمنية.





وفي السياق ذاته أذنت وزارة الداخلية لمحمد عبدالمجيد عبدالرازق عماشه، بالتجنس بالجنسية الأمريكية مع عدم احتفاظه بـ الجنسية المصرية









جاءت القرارات التي نشرت في الجريدة الرسمية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.