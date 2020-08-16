AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

رفض منح برهوم الجنسية المصرية وإسقاطها عن عماشة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:42 ص
الجنسية المصرية
الجنسية المصرية
Advertisements
عمرو خليفة - مصطفي الرماح
قررت وزارة الداخلية رفض طلب محمد جمعة سليمان برهوم، فلسطيني الجنسية من مواليد شمال سيناء في 29 يناير 1984، لاكتساب الجنسية المصرية تبعًا لوالده بالتطبيق لنص المادة الثالثة / 2 من القانون رقم 154 لسنة 2004 المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 للدواعي الأمنية.

وفي السياق ذاته أذنت وزارة الداخلية لمحمد عبدالمجيد عبدالرازق عماشه، بالتجنس بالجنسية الأمريكية مع عدم احتفاظه بـ الجنسية المصرية.


جاءت القرارات التي نشرت في الجريدة الرسمية، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

عيار 21 بـ 959 جنيها للجرام.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 16-8-2020

مترو الأنفاق.. ملحمة مصرية مستمرة! صباح البلد يستعرض مقال إلهام أبو الفتح.. فيديو

يستخدمون مشاكلهم العائلية .. رشا مجدى: الشهرة تحولت عند البعض إلى هوس

هل يشترط رفع اليدين في الانتقال من الركوع إلى الوقوف .. أمين الفتوى يجيب

السيسي يفتتح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية.. اليوم

هاني رسلان: الموقف المصري السوداني تجاه قضية سد النهضة أصبح مشتركا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلاسيكي وكاجوال .. صور تبرز شياكة تامر حسني في عيد ميلاده

أعراض ارتفاع السكر في الجسم وطرق علاجه

شاهد .. مرسيدس SL 2022 الجيل الجديد بصور أوضح