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حوادث

العثور على جثة زوجة مقطعة داخل ديب فريزر في الجيزة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 08:08 ص
الزوجة المقتولة
الزوجة المقتولة
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ندى حمودة- أحمد مهدي
شهدت منطقة الهرم جريمة قتل بشعة حيث عثر على أشلاء آدمية لسيدة داخل "ديب فريزر"، وتشير أصابع الاتهام لزوجها الذي اختفى بالتزامن مع اختفائها.
 

تلقى اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا بمقتل سيدة وتقطيع جثتها لأشلاء والعثور عليها داخل ثلاجة في منطقة مشعل بالهرم، وانتقلت قوات الأمن لمحل البلاغ وتبين أن الجثة لسيدة اختفى زوجها الجزار واتهمته أسرتها بقتلها.


وأفادت التحريات الأولية بأن المجني عليها متزوجة من جزار ولديهما طفلان كانت تركتهما لدى والدتها قبل أن تختفي وزوجها، وواصلت والدتها الاتصال بهما دون جدوى، حتى توجهت لمنزل ابنتها واشتمت رائحة كريهة منبعثة من الثلاجة لتفاجأ بجثة ابنتها مقطعة.


شكل اللواء محمود السبيلي، مدير الإدارة العامة للمباحث، فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة والبحث عن الزوج الهارب لبيان صلته بالجريمة. 


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العثور على جثة زوجة مقطعة داخل ديب فريزر في الجيزة

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