عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

برج العقرب .. حظك اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 : تواجه اضطرابات

صدى البلد

برج العقرب (24 أكتوبر - 22 نوفمبر) من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الشك، والوصول إلى أهدافه ده النظر إلى مصلحة الآخرين، الرغبة في الانتقام من الأعداء.

ونستعرض توقعات برج العقرب وحظك اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني والمالي خلال السطور التالية.

txt

مجوهرات لافتة.. أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية

txt

فستان جريء.. أيتن عامر تلفت الأنظار بإطلالة ناعمة

برج العقرب وحظك اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 

 يحمل اليوم برج العقرب حقيبة مختلطة، حيث تمزج الفرص مع التحديات غير المتوقعة، إنه يوم لتسخير شجاعتك الفطرية وتصميمك، قد تواجه بعض الاضطرابات، خاصة في علاقاتك الشخصية وحياتك المهنية، لكن هذه التجارب هي نقطة انطلاق للنمو الشخصي والفهم. 

برج العقرب وحظك اليوم عاطفياً 

 بالنسبة لمواليد برج العقرب، فإن اللقاء الذي يبدو عشوائيًا قد لا يكون عرضيًا كما يبدو، بل يحمل احتمالًا لشيء أكثر، سواء كنت شريكًا أو أعزبًا، أعط الأولوية للتفاهم والتعاطف. 

برج العقرب وحظك اليوم صحيا

فكر في دمج تمارين اليقظة الذهنية أو جلسة تأمل قصيرة في يومك للتحكم في مستويات التوتر. النشاط البدني، حتى المشي السريع، يمكن أن يساعد أيضًا في إطلاق الطاقة المكبوتة وتحسين مزاجك العام. 

برج العقرب مهنيا

تعد القدرة على التكيف أمرًا بالغ الأهمية نظرًا لأن المهام أو المشاريع غير المتوقعة قد تأتي في طريقك، لا تنظر إلى هذه الأمور على أنها عقبات بل كفرص لإظهار سعة حيلةك ومهاراتك القوية في حل المشكلات. 

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

يمكنك أيضًا حجز التذاكر وإجراء حجوزات الفنادق في الخارج، يمكنك القيام باستثمارات ذكية اليوم بما في ذلك في الأسهم وأعمال المضاربة، يقوم بعض مواليد برج العقرب بتجديد منازلهم أو شراء سيارة. 

برج العقرب برج العقرب حظك اليوم برج العقرب مهنيا برج العقرب وحظك اليوم برج العقرب وحظك اليوم الجمعة برج العقرب وحظك اليوم صحيا برج العقرب وحظك اليوم عاطفيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زفة في الجو.. عروسان يستأجران طائرة من مصر للطيران للاحتفال بزفافهما وسط المعازيم|فيديو

جهود أمنية لكشف ملابسات اختفاء مهرائيل أسعد من أمام كليتها.. صور

حفاظا على حياتك في الأسانسير .. 7 نصائح مهمة حال انقطاع الكهرباء

حكم النوم عاريا للرجل والمرأة وهل يجلب الجن؟ اعرف آراء الفقهاء وكيفية الوقاية

دعاء فك الكرب والضيق الشديد.. ردده من ليلة الجمعة للمغرب

مهيب عبد الهادي يصدم جمهور الأهلي قبل لقاء مازيمبي

راجع الأهلي ؟ رمضان صبحي يجيب عن السؤال الصعب في مسيرته الكروية

مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي.. هذه مواعيد غلق وفتح المحلات التجارية

موضوعات متعلقة

مجوهرات لافتة.. أمينة خليل تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية

فستان جريء.. أيتن عامر تلفت الأنظار بإطلالة ناعمة

هاف ستوماك.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة كاجوال

مكياج هادئ.. منى زكي تستعرض أنوثتها في أحدث ظهور

بفستان صيفي.. ابنة أصالة تستعرض جمالها

فوق الركبة .. هيفاء وهبي تتألق بإطلالة لافتة

بـ البشكير .. هنادي مهنا تثير الجدل بظهور جريء

برج العذراء.. حظك اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 : لقاءات مثيرة

ترشيحاتنا

وسط ترحيب أمريكي.. تنصيب المجلس الرئاسي الانتقالي في هايتي رسميًا

حاميها حراميها| تفاصيل سرقة شركة على يد أفراد أمنها بالقاهرة

مواقيت الصلاة بالتوقيت الصيفي .. في القاهرة والإسكندرية وباقي محافظات مصر

أحمد كشك: اشتغلت 12 سنة في المسرح قبل شهرتي دراميا

توجه غريب | دعوات لاستخدام فضلات البشر في زراعة المحاصيل .. ما القصة؟

صلاح سلام: القيادة السياسية بدأت تنمية وتعمير سيناء بالتزامن مع تطهير البؤر الإرهابية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحتفي بالدورة الـ10 .. 15 صورة من حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

بسر المحلات .. طريقة عمل المكرونة في الفرن الغير مكلفة

فستان مكشوف .. لاميتا فرنجية تشعل السوشيال ميديا بإطلالة جريئة

مفاجأة الفرعون.. لماذا تغير موقف صلاح من الرحيل إلى الدوري السعودي؟

فيديو

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

حبس تيك توكر شهير بعد بلوغه مليون متابع

«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ