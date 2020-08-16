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رياضة

الدوري الأوروبي.. موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد إشبيلية والقناة الناقلة

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:51 ص
فريق مانشستر يونايتد
فريق مانشستر يونايتد
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محمد السعيد
يواجه فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي نظيره إشبيلية الإسباني، اليوم، الأحد، على ملعب راين إينرجي ستاديون، بمدينة كولون الألمانية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، من مسابقة الدوري الأوروبي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد والقناة الناقلة:
وتقام مباراة مانشستر يونايتد وإشبيلية في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 1.

مانشستر يونايتد  ضد إشبيلية:
ويسعى مانشستر يونايتد بقياده مدربه النرويجي أولى جونار سولشاير لتحقيق الفوز في لقاء الليلة، للتأهل إلى المباراة النهائية، والحفاظ على حظوظه في إنهاء الموسم متوجا ببطولة. 

في المقابل يطمح إشبيلية في انتزاع الفوز من شياطين مانشستر سيتي، لقطع خطوة كبيرة نحو التتويج بالبطولة المحببه له.

ويعد إشبيلية أكثر فريق توج بلقب الدوري الأوروبي على مر تاريخ المسابقة برصيد 5 مرات.

وكان مانشستر يونايتد تأهل إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على كوبنهاجن بهدف نظيف، بينما صعد إشبيلية بعد الانتصار على وولفرهامبتون بنفس النتيجة.
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