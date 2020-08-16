فرنسا تطالب أفغانستان بعدم إطلاق سراح سجناء طالبان المدانين بقتل مواطنين فرنسيين

طالبت الحكومة الفرنسية نظيرتها الأفغانية بعدم الإفراج عن سجناء حركة طالبان الذين أدينوا بقتل مواطنين فرنسيين.





ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، اليوم /الأحد/ - عن بيان أصدرته وزارة الخارجية الفرنسية - تطالب فيه بوقف إطلاق سراح سجناء طالبان الذين أدينوا بقتل مواطنين فرنسيين، قائلة إن "فرنسا قلقة بشكل خاص من وجود العديد من الإرهابيين بين الأفراد الذين سيتم إطلاق سراحهم، والذين أدينوا بقتل مواطنين فرنسيين في أفغانستان".



