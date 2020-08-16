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أخبار العالم

فرنسا تطالب أفغانستان بعدم إطلاق سراح سجناء طالبان المدانين بقتل مواطنين فرنسيين

الأحد 16/أغسطس/2020 - 09:50 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 طالبت الحكومة الفرنسية نظيرتها الأفغانية بعدم الإفراج عن سجناء حركة طالبان الذين أدينوا بقتل مواطنين فرنسيين.

ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، اليوم /الأحد/ - عن بيان أصدرته وزارة الخارجية الفرنسية - تطالب فيه بوقف إطلاق سراح سجناء طالبان الذين أدينوا بقتل مواطنين فرنسيين، قائلة إن "فرنسا قلقة بشكل خاص من وجود العديد من الإرهابيين بين الأفراد الذين سيتم إطلاق سراحهم، والذين أدينوا بقتل مواطنين فرنسيين في أفغانستان".

ووقع الرئيس الأفغاني محمد أشرف عبد الغني مؤخرا مرسوما بالموافقة على إطلاق سراح 400 سجين من طالبان يعتبرون من أخطر السجناء الذين تورطوا في هجمات كبيرة فضلا عن تهريب المخدرات، حيث وقع المرسوم بعد تصويت أعضاء اللويا جيرجا (الجمعية العليا لشيوخ القبائل) على إطلاق سراح 400 سجين متشدد من طالبان في محاولة للمساعدة في عملية السلام.
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