الاياتا تتوقع ازدياد تأثير جائحة COVID-19 على صناعة الطيران في الشرق الأوسط وأفريقيا

توقع أحدث تقرير للاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) أن يزداد تأثير جائحة COVID-19 على صناعة الطيران في الشرق الأوسط وأفريقيا وعلى الاقتصادات الناجمة عن إغلاق الحركة الجوية OVID-19 الذي تفاقم خلال الأسابيع الأخيرة.





وأوضح التقرير أن فقدان الوظائف في مجال الطيران والصناعات ذات الصلة سيرتفع إلى 1.5 مليون في الشرق الأوسط ويمثل هذا أكثر من نصف عدد الوظائف المرتبطة بالطيران البالغ 2.4 مليون في المنطقة وأكثر من 300 ألف من التقديرات السابقة.. كما من المتوقع أن تنخفض حركة المرور لعام 2020 بالكامل بنسبة 56٪ مقارنة بعام 2019 وكان التقدير السابق هو انخفاض بنسبة 51٪.. كما ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بدعم من الطيران في المنطقة بما يصل إلى 85 مليار دولار وكان التقدير السابق 66 مليار دولار.





وفي أفريقيا يمكن أن تزيد خسائر الوظائف في مجال الطيران والصناعات ذات الصلة بما يصل إلى 3.5 مليون ويمثل هذا أكثر من نصف عدد الوظائف المرتبطة بالطيران البالغ 6.2 مليون في المنطقة وأكثر من 400 ألف عن التقدير السابق.. كما تنخفض حركة المرور لعام 2020 بأكمله بنسبة 54٪ (أكثر من 80 مليون رحلة ركاب) مقارنة بعام وكان التقدير السابق هو انخفاض بنسبة 51٪ فيما ينخفض الناتج المحلي الإجمالي المدعوم بالطيران في المنطقة بما يصل إلى 35 مليار دولار وقد قدر اتحاد النقل الجوي الدولي سابقا انخفاضا قدره 28 مليار دولار.



