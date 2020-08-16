معالجة إنسانية لقصة ريا وسكينة على المسرح المكشوف بالأوبرا

تقدم فرقة "فرسان الشرق" للتراث تحت إشراف مديرها الفنى عصام عزت عرضا بعنوان "ريا وسكينة" من تصميم وإخراج كريمة بدير، فى الثامنة والنصف مساء الثلاثاء 18 أغسطس على المسرح المكشوف بدار الأوبرا

يذكر أن الفرقة أسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصري والعربي وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية.





وانضمت إلى فرق دار الأوبرا المصرية وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم "الشارع الأعظم" بعدها توالت عروضها التي لاقت استحسان وإعجاب الجمهور وحققت نجاحًا كبيرًا.