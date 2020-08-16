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حوادث

وزيرا العدل وشئون المجالس النيابية يهنئان رئيس مجلس القضاء الأعلى الجديد

الأحد 16/أغسطس/2020 - 12:10 م
رئيس مجلس القاضء
رئيس مجلس القاضء الأعلى ووزير العدل ورؤساء الهيئات القضائية
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محمد عبد الله
صرح المستشار محمد رضا، نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات العامة والإعلام، بأن المستشار عبد الله شوضة، رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، استقبل كلا من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار علاء الدين فؤاد أبو الحسن، وزير شئون المجالس النيابية، ورؤساء الهيئات القضائية المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، والمستشار عصام الدين محمد فهيم المنشاوى، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار أبو بكر الصديق عامر، رئيس هيئة قضايا الدولة، والوفود المرافقة لهم لتقديم التهنئة له، حيث تم اللقاء بمكتبه بدار القضاء العالى.


حضر اللقاء المستشار الدكتور فتحى المصرى، النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى، ثم انتقلوا إلى غرفة مجلس القضاء الأعلى لالتقاط الصور التذكارية.


وقدم كل من سيادتهم التهنئة لرئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، متمنين له التوفيق وللقضاء المصرى الشامخ المضى فى تحقيق العدالة الناجزة فى ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
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