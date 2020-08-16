إزالة 5 حالات تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة بمركزين بالبحيرة

نفذت الوحدة المحلية لمركز وادي النطرون و إدكو، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.





و أسفرت الحملة عن إزالة 5 حالات تعد عبارة عن إزالة حالة تعد بالزراعة على أراضى املاك دولة بمساحة 7 أفدنة ببحيرة نبع الحمراء بوادي النطرون، كما تم إزالة 4 حالات تعد على أرض زراعية بمساحة 790 مترا بإدكو.





و يذكر أن نفذت الوحدة المحلية لمركزي إدكو و أبو حمص،صباح أمس السبت، حملات مكثفة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.





أسفرت حملات إزالة التعديات عن تنفيذ ازالة لحالتى تعد بمساحة 250 م٢ عبارة عن حالة تعدى بعمل قواعد وسملات خرسانية بقرية دمسنا بابو حمص بمساحة 100 متر، وحالة تعد على مساحة 150 متر بقرية 6 اكتوبر بادكو عبارة عن سملات خرسانية .



