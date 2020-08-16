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أخبار العالم

سحب رعدية.. الأرصاد السودانية تحذر 6 ولايات من الطقس السيئ

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:44 م
الأرصاد تحذر من هطول
الأرصاد تحذر من هطول الأمطار
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أمينة الدسوقى

حذرت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية السودانية من هطول أمطار متوسطة الى غزيرة  مصحوبة بعواصف رعدية تضرب اليوم وحتى صباح الغد الاثنين أجزاء من ولايات (النيل الازرق ، سنار، القضارف،  جنوب وغرب كردفان  شرق ووسط وجنوب دارفور)، مشيرة الى ان  انتشار السحب الرعدية في أجزاء  واسعة من تلك الولايات.


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وأشارت وحدة الإنذار، إلى أنّ الأمطار ستكون خفيفة الى  متوسطة في اجزاء من ولايات  (الجزيرة ، كسلا ، االنيل الابيض ، شمال كردفان ، شمال وغرب دارفور ) و متوقعة امطار خفيفة في الاجزاء الجنوبية  من ولاية البحر الاحمر


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واوضحت الوحدة ان طقس البلاد اليوم  يؤثر عليه تعمق منخفض الهند الموسمي مضيفا ان  الفاصل المداري يمر اليوم باقصى شمال ولاية البحر الاحمر وشمال مدينة كريمة  وجنوب دنقلا وشمال الولايات الغربية ويتوقع ان يحافظ على موقعه

وناشدت وحدة الإنذار المواطنين القاطنين في المناطق المكشوفة إتخاذ التدابير اللازمة والساكنين بالقرب من مجاري المياه والخيران توخي الحيطة والحذر، ومراعاة وتنظيم الأنشطة الخارجية بحسب الإنذار.

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