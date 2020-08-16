لطلاب التربية النوعية.. كيف تصبح إعلاميا من تربية نوعية؟

في ظل ارتفاع تنسق كليات الاعلام تسعي كلية التربية النوعية قسم الإعلام التربوي إلى تعليم المهارات المهنية التي يحتاجها الطالب للتعامل مع مختلف وسائل الإعلام لتدعيم الاعلام البديل.

حيث يسعى القسم إلى إعداد كوادر إعلامية مؤهلة معرفيًا ومهاريًا وقيميًا وقادرة على ممارسة مهام وأدوار الإعلام والمسرح المدرسى داخل المؤسسات التربوية وخارجها وتعمل على تطوير أدائها المهني من خلال الدراسات والبحوث فى مجالات التخصص ومتابعة المستجدات على الساحتين المحلية والعالمية والمشاركة فى المجتمعات المهنية المتخصصة بما يواكب متطلبات الجودة وسوق العمل ويلبى احتياجات المجتمع المحلى ويتفق مع رسالة ورؤية الكلية وأخلاقيات العمل الإعلامى ومواثيقة.





ويشرف على القسم السيدة دكتور أمانى محمد شاكر -عميد الكلية

إعداد أخصائى إعلام تربوى (صحافة وإذاعة وتليفزيون ومسرح مدرسى) لمراحل التعليم المختلفه إعدادا مهنيا وإكسابه مجموعه من المعارف والمهارات والقيم التى تؤهله للتدريس والمشاركة المجتمعية والإبداع فى مجال التخصص والتعلم الذاتى والمنافسة فى سوق العمل على أن يتصف بمجموعة من الصفات أهمها : -

اكتساب مهارات الاتصال الفعال.

فهم طبيعة العمل الإعلامى والعوامل البيئية المؤثره فيه (مجتمعيا وتكنولوجيا وفنيا واقتصاديا ).





اكتساب مهارة ممارسة العمل الصحفى فى صحيفة ورقية والكترونية داخل المؤسسات التربوية بمهارة وكفاءة .





اكتساب مهارة ممارسة العمل الإذاعى وسيلة إذاعية أو تليفزيونية داخل المؤسسة التربوية بمهارة وكفاءة.





فهم تأثيرات الإعلام ( الصحفى و الإذاعى والتلفزيونى ) سلبا أو إيجابيا وفق نظريات الاتصال المعاصرة واستخدامها فى بناء رسائل إعلامية قادرة على تحقيق الأهداف التعليمية .



