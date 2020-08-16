AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

لطلاب التربية النوعية.. كيف تصبح إعلاميا من تربية نوعية؟

الأحد 16/أغسطس/2020 - 05:12 م
كلية التربية النوعية
كلية التربية النوعية
Advertisements
قسم التعليم
في ظل ارتفاع تنسق كليات الاعلام تسعي كلية التربية النوعية قسم الإعلام التربوي إلى تعليم المهارات المهنية التي يحتاجها الطالب للتعامل مع مختلف وسائل الإعلام لتدعيم الاعلام البديل.
 
حيث يسعى القسم إلى إعداد كوادر إعلامية مؤهلة معرفيًا ومهاريًا وقيميًا وقادرة على ممارسة مهام وأدوار الإعلام والمسرح المدرسى داخل المؤسسات التربوية وخارجها وتعمل على تطوير أدائها المهني من خلال الدراسات والبحوث فى مجالات التخصص ومتابعة المستجدات على الساحتين المحلية والعالمية والمشاركة فى المجتمعات المهنية المتخصصة بما يواكب متطلبات الجودة وسوق العمل ويلبى احتياجات المجتمع المحلى ويتفق مع رسالة ورؤية الكلية وأخلاقيات العمل الإعلامى ومواثيقة. 

ويشرف على القسم السيدة دكتور أمانى محمد شاكر -عميد الكلية 
إعداد أخصائى إعلام تربوى (صحافة وإذاعة وتليفزيون ومسرح مدرسى) لمراحل التعليم المختلفه إعدادا مهنيا وإكسابه مجموعه من المعارف  والمهارات والقيم التى تؤهله للتدريس والمشاركة المجتمعية والإبداع فى مجال التخصص والتعلم الذاتى والمنافسة فى سوق العمل على أن يتصف بمجموعة من الصفات أهمها : -
اكتساب مهارات الاتصال الفعال.
فهم طبيعة العمل الإعلامى والعوامل البيئية المؤثره فيه (مجتمعيا وتكنولوجيا وفنيا واقتصاديا ).

اكتساب مهارة ممارسة العمل الصحفى فى صحيفة ورقية والكترونية داخل المؤسسات التربوية بمهارة وكفاءة .

اكتساب مهارة ممارسة العمل الإذاعى وسيلة إذاعية أو تليفزيونية داخل المؤسسة التربوية بمهارة وكفاءة.

فهم تأثيرات الإعلام ( الصحفى و الإذاعى والتلفزيونى ) سلبا أو إيجابيا وفق نظريات الاتصال المعاصرة واستخدامها فى بناء رسائل إعلامية قادرة على تحقيق الأهداف التعليمية .

تقييم ونقد الممارسات الصحفية والإذاعية والتليفزيونية فى ضوء أخلاقيات المهنة وقواعد ما ينبغى أن يكون
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتأهيل الشباب لسوق العمل.. تمريض حلوان تنظم دورات تدريبية في إدارة الأزمات والتخطيط الاستراتيجي

كل ما تريد معرفته عن برامج الساعات المعتمدة في ألسن عين شمس

لطلاب الثانوية العامة.. لمحة تاريخية للراغبين في الالتحاق بـ ألسن عين شمس

دراسة الإعلام مش بس في جامعة القاهرة.. ننشر الأقسام والكليات المتاحة بالمحافظات

ترشيحاتنا

بعد ضربة رمضان صبحي.. مخطط بترولي لمنع انتقال خليفة أحمد فتحي للأهلي

بعد وفاة طفلة بأيام.. كاميرات المراقبة تلتقط صورة مرعبة أمام القبر.. صور

بعد تهديدات روحاني.. بيان إماراتي شديد اللهجة ضد إيران

بـ 4 ملايين جنيه استرليني.. تقرير إنجليزي: بيراميدز يضم رمضان صبحي من هيدرسفيلد رسميا

جماهير برشلونة تؤيد مرتضى منصور بعد هجومه العنيف على تير شتيجن.. شاهد

النشرة الاقتصادية اليوم الأحد.. الدولار ينخفض فى البنوك المصرية.. التموين تعلن وقف أنظمة صرف الدعم لمدة 9 ساعات للصيانة الثلاثاء

AdvertisementS

بعد وفاة طفلة بأيام.. كاميرات المراقبة تلتقط صورة مرعبة أمام القبر.. صور

علشان الناس تبقى مستعدة.. الرئيس السيسي: هناك مناطق لن يسمح بالبناء فيها مرة أخرى

ضبطهما فى وضع مخل بشقته.. عامل يذبح عشيق زوجته بـ 15 مايو

غليان فى الأهلي .. شوبير يوجه نصيحة لـ محمود الخطيب وسيد عبدالحفيظ

هل تتحقق نبوءة مرتضى منصور.. تطور مفاجئ بشأن انتقال رمضان صبحي إلى بيراميدز

قطع المرافق عن مالك الشقة في حالة عدم دفع مخالفة البناء بنسبة 10% من قيمتها.. مشروع قانون

أزارو راجع.. لاعب جديد يقود هجوم الأهلي أمام أسوان والزمالك

البرلمان يوافق على قانون ضمان سرية بيانات المجني عليه بقضايا التحرش

للكشف عن كيفية قتلها.. الطب الشرعي يشرح أشلاء سيدة الهرم بعد العثور عليها بالفريزر

رئيس الوزراء يتابع جهود التنمية فى شمال ووسط سيناء.. ويكلف بالتنسيق لتوفير الطاقة الكهربائية المطلوبة

إنقاذ 3 أشخاص والبحث عن 2 آخرين أسفل أنقاض عقار منهار بأسيوط

"دعم مصر" يتقدم بمشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لرئيس البرلمان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سمعت عن فيتامين ب 4 ؟ .. إليك أهم فوائده

أضرار لم تعرفها من قبل للوزن الزائد على الصحة

بـ الأحمر الناري.. كنزي عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا بأحدث إطلالاتها